Momentum - Percussion Ensemble

Momentum - Dauer einer Bewegung.

Unter diesem Motto werden exotische Trommeln, Becken, Gongs, Stabspiele - drei Marimbaphone! - , Pauken, etc., ja alles was in einem klassischen Percussionensemble mitspielen kann, zu hören sein. Für den Transport aller Instrumente ist die großzügige Ladefläche von zwei Sprintern notwendig. Beim gemeinsamen Stück Oops von Mike Mainieri kommen alle Klänge zusammen.

Das Percussion Ensemble der Jazz und Popabteilung der Musikhochschule Stuttgart unter der Leitung von Eckhard Stromer spielt neben Klassikern wie Steve Reich (Music for Pieces of Wood), Russel Peck (Lift Off), Frank Zappa (Black Page #1) auch Kompositionen (Four, Sarai, Cool Steps, Yellow Mallets) und Arrangements (Duke Ellington - Caravan) von Gerald Dee (Lehrer an der Musikschule Obersulm), der ebenfalls in dieses Projekt involviert ist.

Die Spieler des Percussionensembles der Musikhochschule Stuttgart:

Percussion: Klemens Fregin, Christian Walther, Jonas Horneber, Johannes Reischmann, Sebastian Stahl und Maik Merle

E-Bass: Joel Büttner

Piano /Keyboard: Stephanie Zimmermann

Percussion & Leitung: Eckhard Stromer

Die Spieler des Ensemble Marimbato der Musikschule Obersulm:

Percussion: Jan Scheerer, Jonathan Altenmüller, Lukas Pendzich und Friedemann Harr

E-Bass: Fabian Moik

Klavier & Leitung: Gerald Dorsch

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.