Rot markiert schreit er uns aus dem Kalender an, der 12.Mai - morgen ist schon wieder Muttertag! Blumen besorgen! Zalando-Gutschein kaufen!

Und war da nicht was? Wieso waren wir die letzten Muttertage am Kaffee- und Kuchentisch eigentlich immer so verkatert?

Ach so, das alljährliche Muttertagskonzert im Sonnenkeller, klar! Ja genau, was wurde denn eigentlich aus MOM´S DAY? Die haben da immer gespielt, bis sie sich 2015 auflösten, wir erinnern uns: https://youtu.be/5cNvthXpF4k

Was machen die feinen Herrschaften jetzt eigentlich?

Der Sonnenkeller Balingen bringt Euch am 12. Mai auf den neuesten Stand und lädt zu einem spektakulären Muttertagskonzert-Spezial unter dem Motto WAS WURDE EIGENTLICH AUS MOM’S DAY.

Mit dabei:

Jan - mit HONEYMOON LECTER (http://www.honeymoonlecter.de/)

Latz - mit DIRK KRACH (https://facebook.com/dirkkrachpunk)

Anton - mit PAROLE PAULA (http://www.parolepaula.de/))

und, wer weiß...