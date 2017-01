Mondfoto für Jedermann

Astrofotografie ist ein reizvolles Fachgebiet, aber in der Regel mit großem finanziellem Aufwand verbunden. Eine Ausnahme ist unser Nachbar im All, der Mond. Schon mit einer normalen Spiegelreflexkamera sind stimmungsvolle Aufnahmen möglich, und durch ein Teleskop sind seine Krater deutlich zu erkennen. An diesem Abend gibt es einen kurzen Überblick zu den Tipps und Tricks bei der Mondfotografie, anschließend können Sie Ihre Kamera an unseren großen Refraktor anschließen und selbst Aufnahmen des Erdtrabanten machen.