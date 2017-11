Mondlicht und Magnolien

Hollywood 1939, die Dreharbeiten zu Vom Winde verweht haben begonnen und Produzent David O. Selznick steht vor dem Nervenzusammenbruch: Das Drehbuch taugt nichts, der Regisseur macht Probleme und das Millionenprojekt droht zuscheitern. Kurzerhand kündigt er das Leitungsteam und bestellt mit Drehbuchautor Ben Hecht und Regisseur Victor Flemingzwei Koryphäen der Filmbranche zu sich. Beide haben aber keine Lust dazu, sich mit Margret Mitchells „Mondlicht undMagnolien-Kitsch“ zu beschäftigen. Da helfen nur drastische Maßnahmen: Selznick sperrt sich mit ihnen in seinem Büroein, um innerhalb von fünf Tagen ein spielbares Drehbuch zu schreiben. Während sich Produzent und Regisseur in hochkomischenEpisoden in kokette Südstaatenschönheiten verwandeln und Geburten, Katastrophen und Intrigen durchleben, tipptHecht gegen die Zeit an …Ron Hutchinson schrieb eine kraftvolle Komödie, deren Erfolg seit ihrer Uraufführung im Jahr 2004 nicht abreißt. Die Akteureauf der Bühne schlüpfen in unzählige Rollen, bewegen sich zwischen Genialität und Wahnsinn und erschaffen dabei dennächsten Kinohit.