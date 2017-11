Money Boy & Hustensaft Jüngling

SCUUURR! Money Boy der "Swagger King" und Anführer der "Glo Up Dinero Gang" steht am 09. Dezember 2017 das erste Mal auf der Bühne im Area 14! Vor 5 Jahren trat der Wiener Rapper mit seinem Hit-Video "Dreh den Swag auf" das erste Mal in Erscheinung. Heute zählt das Video über 20 Millionen Klicks auf Youtube! Hunderte Videos und unzählige Mixtapes später hat sich der swaggy Boy längst im Game etabliert.

Mit dem Support von Glo-Up Dinero Gang Member “HUSTENSAFT JÜNGLING”, freuen wir uns, euch Money Boy im Area 14 - Reutlingen präsentieren zu dürfen.