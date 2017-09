Mongoflipper - Wir werden noch gleicher und noch glücklicher

Der behinderte Darsteller Bernd probt mit einem Stadttheaterensemble an einem Gesellschaftsdrama. Darin spielt er die Rolle des jungen, behinderten Pascal. Bernd entspricht nicht den klischierten Erwartungen, die seine Mitspieler an ihn haben. Er ist nicht der hilfsbedürftige, naive Mitleidsempfänger, der das typische, dankbare Opfer darstellt. Er provoziert, stört die Proben und kokettiert mit rechten Parolen. Die Situation eskaliert und aus emphatischen Theaterschaffenden werden in kurzer Zeit, wie Peter Nowak im Freitag schrieb, „tobende Kleinbürger“, die rabiat und rücksichtslos ihre humanistischen Werte und gesellschaftlichen Verabredungen verteidigen und am Ende dabei über Leichen gehen.Die Figur Bernd wird von einer (nicht behinderten) Frau gespielt. Diese Abstraktion gibt stellvertretend den Blick frei für jegliche Art von Außenseitern, Randgruppen, Minderheiten und führt damit weit über das Thema Inklusion hinaus. Wie weit geht unsere Toleranz, wenn wir „Gutmenschen“ nicht den erwarteten Dank erhalten oder sogar die eben noch als „hilfsbedürftig“ Titulierten in unsere Komfortzone einbrechen und sämtliche Regeln brechen?Die Farce „Mongoflipper“ ist eine äußerst publikumswirksame, unterhaltende und gleichermaßen tiefgründige Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichenBegebenheiten.Spiel Helge Bechert, Silvina Buchbauer, Jörg Kleemann, Mareile Metzner, Matthias Rheinheimer, Verena UnbehaunRegie & Text Cornelius SchwalmDramaturgie & Text-Mitarbeit Sophie Nikolitsch und EnsembleBühne Hovi-MKostüm Andrea Göttert