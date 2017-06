Monkey Buisness

Es ist wieder an der Zeit, Freunde der Nacht! Einmal im Monat strömen die Monkeys aus allen Himmelsrichtungen und Wäldern in den Kessel in die Schräglage! Aber nicht geschäftlich – wie der Name vermuten lässt – sondern, um mit Pauken und Trompeten und Bässen und Trinkwachen und Hits und Kumpels zu feiern!

Dieses mal sind am 22. Juli, der Catch-A-Fire-Liebling DJ T-Rex, sowie Homie und Marz-Tour-DJ Kinimoto zu Besuch inder Schräglage! Wie immer beeindruckt T-Rex die Crowd auf der Tanzfläche mit einer besonderes schönen Selection aus Hip Hop, Trap, Dancehall, Deutschrap, Mashups und Oldschool! Und mit Kinimoto als Support kann wirklich nichts mehr schiefgehen!

Chimpin ain’t easy!