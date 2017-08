Monkey Buisness

Buben, stutzt das Haupthaar! Mädels, hüpft in die Schuhe! Am 23. September ist der Dschungel zurück! REAF und CAÏD flanken sich die Hits zu und nehmen jede Vorlage dunkend an! Wenn die Jungs zum Tanz laden, ist keine Zeit für Sperenzchen – starke Dranks, große Kumpelei und kollektives Ausrasten! Die Schräglage wird wieder mal gebounced wie ein Chevy und bis in die frühen Morgenstunden fein säuberlich zerlegt, als ging’s um Modellflugzeuge! REAF, der diesen Sommer als Tour-DJ von SXTN und SERO schon so gut wie jedes Festival in Schutt und Asche legte und nebenbei noch durch alle relevanten Clubs der Republik tourte, wird zusammen mit CAÏD zeigen, was er in seiner mehr als 20-jährigen Karriere an musikalischem Abriss-Wissen so angesammelt hat.

Packt eure Gang ein, schwingt die Liane und kommt rum, wenn die Affenbande in der Heimat mal

wieder richtig aufdreht!

Schlange stehen ist uncool, deshalb lieber früh am Start sein!