Monkey Business

Donkey Kong hat wieder einmal zugeschlagen. Der Fässer werfende Gorilla der Videospielära trommelt all seine Affenkumpels zusammen, um ordentlich am Käfig zu rütteln. Aus diesem Grund veranstalten wir wieder eine ganz besondere Party in der Schräglage in Stuttgart. Karol Tip ist eines der jüngsten Signings bei Crispy Crust, wo auch z.B. die Kumpels Eskei und Drunken Masters ihre Heimat haben. Er weiß wie man mit allerlei Bassbrettern und einer mehr als Guten guten Turnup-Mischung, den Club in Schutt und Asche legt. Unterstütz wird er an dem Abend von Kinimoto, den man entweder von Marz oder dem ein oder anderen Abriss im Kessel schon kennt. Wer also bei einer netten Party, mit vielen schönen Trinksachen, gepflegt den Affen rauslassen will, sollte sein feinstes Frühlingsfell anlegen und am 25. März in die Schräglage aufbrechen.