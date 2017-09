Monkey Business

Es ist wieder an der Zeit, Freunde der Nacht! Einmal im Monat strömen die Monkeys aus allen Himmelsrichtungen und Wäldern in den Kessel in die Schräglage! Aber nicht geschäftlich – wie der Name vermuten lässt – sondern, um mit Pauken und Trompeten und Bässen und Trinksachen und Hits und Kumpels zu feiern! Dieses Mal sind am 28. Oktober die Weekend Warriorz, Re.Up und Jewelz, sowie Homie Mittone zu Besuch in der Schräglage! Wie auch schon auf den UFO361-Shows beeindrucken und überzeugen die Warriorz die Crowd auf der Tanzfl äche mit einer besonders schönen Selection aus allem, was zu einem ordentlichen Abriss gehört. Und mit Mittone als Support kann wirklich nichts mehr schiefgehen! Chimpin ain’t easy!