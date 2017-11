Monkey Business

Der Affenzirkus ist wieder am Start und lässt es am 23.12.17 nochmal richtig krachen. Bevor die Weihnachtszeit startet und es zum gemeinsamen Bratenessen mit der Family geht, strömen die Monkeys aus allen Himmelsrichtungen und Wäldern in den Kessel in die Schräglage! Aber nicht geschäftlich – wie der Name vermuten lässt – sondern, um mit Pauken und Trompeten und Bässen und Trinksachen und Hits und Kumpels zu feiern! Ordentlich was auf die Ohren gibt es an dem Abend von gleich mehreren Abrissgaranten. Christoph und sein DJ Upset werden wie immer eine bunte Mischung aus alten und neuen Hip-Hop-Brettern in die Schräglage zimmern und der ein oder andere Weekend-Hit wird hierbei eventuell auch noch zelebriert. Dazu haben wir Hamburgs Newcomer No. 1 mit dabei: Ify Knows bringt ein paar Tracks aus seiner aktuellen EP mit. Abgerundet wird das ganze von Kid So Fly, der gerade als Bausa-undKMN-Tour-DJ durch die Republik tourt und zwischendurch jegliche Clubs zerlegt. Weihnachten kann kommen!