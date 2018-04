Im Mai bei der Monkey Business:WIKID! Jugglerz-Crewmember und Neu-Stuttgarter DJ SMO kommt bei uns vorbei und bringt seinen Salzburger Homie C-Black mit.Die beiden beeindrucken people all over the place vor allem mit ihrer schönen Selection:

Hip Hop, Trap, Newschool und besonders Dancehalleinflüssen – Hauptsache Abriss! Für euch kommen sie am 26.05. in die Schräglage und sind ready wie nie.Die Chimps sind wild drauf, der Club ist wild drauf... Ihr auch?!Check it out:

http://www.jugglerz.de/2018/03/gods-plan-hiphop-mix-2018

DJ Smo (Jugglerz)C Black AKA the Shotgun-Nesta (Salzburg)