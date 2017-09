Monkeymanband

Die Monkeyman Band tourt seit nahezu 2 Jahrzehnten und spielte in diversen Besetzungen. Standardformation war immer das Trio. Von Anfang an mit dabei: Gründer Marcus Schniedermeier und Drummer Peter Wirth.Sänger und Gitarrist Marcus Schniedermeier spasst sich nun schon einige Jährchen über die Bühnen von europäischen Clubs und Festivals. Auf der Bühne ist Monkey ein Alllrounder, der zu einer großen Musikerpersönlichkeit gereift ist. Alles was er macht, ob Gesang, Rhythmusgitarre, Sologitarre oder Entertainment macht er spontan, ideenreich und einzigartig - eben Monkey-typisch. Ob Straßenmusik oder Galaprogramm, Jazz-Clubs oder Orchestergräben, ob gepflegte Dinner-Musik oder Hardrock ob Duo oder Big Band - Peter, "Bedo" Wirth hat in seinen 30 Jahren Bühnenerfahrung wirklich alles gemacht und alles gespielt, was es als Drummer zu spielen gibt. Seine Erfahrung ist Gold wert in einer Band wo Spontanität und Improvisation gefragt sind. Michel Hauck konzertierte in JazzClubs, hat Lyrikabende am Klavier begleitet, produzierte sich auf der fränkischen Tanzszene, machte mit Clown Heini Rockmusik für Kinder. Seit Sommer 2013 spielt er bei der Monkeyman Band in alter Orgelmanier Keys und Basslines. Man darf erwarten, dass die Band wieder für eine ausgelassene, groovige Stimmung vom ersten Ton an sorgt. Mit ihrem Riesenrepertoire vermag die Band immer genau das richtige Feeling für den jeweiligen Moment zu treffen. So verwundert es nicht, dass das Trio um „Monkey“ Marcus Schniedermeier zu den bestgebuchten Bands Frankens zählt.Mit funky Interpretationen von Pop- und Rockmusik ist die Monkeyman Band immer auf der Seite derer, die sich bewegen und tanzen wollen. Druckvolle und energiegeladene Sounds werden von Peter Wirth (drums), Michel Hauck (organ, vocals) und Marcus Schniedermeier (guitar, vocals) mit Leichtigkeit und Spaß präsentiert – wie immer fresh and funky.