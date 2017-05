Anfang des Jahres hat Dave Wyndorf der Welt folgendes angekündigt: „Happy New Year to all! 2017 will bring a new MAGNET album. Jet-fueled. Nitro-burning. TOTAL ROCK. Dude!“ Nachdem das letzte echte neue Album, das grandiose „Lost Patrol“ nun auch schon vier Jahre alt ist, freuen wir uns auf neue und schwere Songs seiner Spacelordschaft und seinem Drachenkind MONSTER MAGNET. Seit dem Erscheinen von „Spine Of God“, dem Debütalbum, das die Blaupause für Stoner Rock wurde, gehört die Band zu den wichtigsten und einflussreichsten in den Bereichen schnell, hart und laut. Die Musik ist wie ein Trip, eine Mischung aus Heavy Metal, psychedelischen Anfällen, purem Punk, Krautrock, schwerem Space Rock, bluesigen Harmonien, unglaublichen Gitarren und seltsamen Texten. Harte Riffs spalten ganze Felsen, deren Trümmer dann durch Wyndorf Stimme zu Sand und Staub zerrieben werden. All das kommt dieses Jahr zurück auf der neuen Platte und in den neuen Songs und natürlich erst recht, wenn Wyndorf und seine Gesellen auf die Bühne gehen. Schließlich müssen die Jungs die Live-Atmosphäre atmen, um am Leben zu bleiben – wer so tief im Rock steckt braucht das einfach. Also bringen MONSTER MAGNET die Wüste zurück in die Hallen. Dazu den Zynismus und die Ironie sozialkritischer Texte, die überbreiten Gitarrenwände, den Glam einer Rockband, die weiß, was sich gehört, und natürlich den Bullgod himself.