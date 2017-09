Stadtteilkino im Kulturwerk Kino … von der Innenstadt zurück in den Stadtteil „Moonlight“ Oscargekröntes Filmdrama über einen jungen, homosexuellen Afroamerikaner Chiron wächst im Armenviertel in Miami auf. Der Junge spricht nicht viel, frisst den Kummer in sich hinein, den seine alleinerziehende Crack-süchtige Mutter verursacht und findet Zuneigung nur beim örtlichen Drogenboss. In der Pubertät macht er mit seinem Jugendfreund Kevin erste homosexuelle Erfahrungen. Jahre später ist Chiron ins kriminelle Milieu abgerutscht. Seine mühsam antrainierten Muskeln trägt er wie einen Panzer vor sich her, unter dem er nicht nur seine Homosexualität sondern auch sämtliche Gefühle versteckt. Bis sich eines Tages Kevin wieder bei ihm meldet. (Oscar Bester Film 2017) USA 2016, 111 min, FSK 12