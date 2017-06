Die Moonshine Gators lieben den Lifestyle der Fifties, Hot Rods, Tattoos, alte Motorräder und vor allem Rock 'n' Roll der richtig abgeht. Und genau so hört sich auch der Sound des

Trios aus Ludwigsburg an. Bei Live-Auftritten zeigt der Bassist Ingo, dass es ungeahnte Möglichkeiten gibt, auf einem Kontrabass abzurocken. An der Gretschgitarre und am

Mikrofon sorgt Eddie für einen unverwechselbaren Sound und heizt dem Publikum richtig ein. An den Drums lässt Zeljko es mit einem Rhythmus krachen, der gleich ins Blut geht.

Die Moonshine Gators sind gerade dabei, mit ihrem Rockabilly im Stil von Gene Vincent,

Johnny Burnette und Elvis die Bühnen zu erobern.