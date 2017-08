Mord im Museum II

Ort: Altes Schloss

Für das Landesmuseum Württemberg könnte es nicht besser laufen: Zur Auftaktveranstaltung der Vortragsreise „Katharina und Olga – Königinnen zwischen Württemberg und Russland“ haben sich viele Zuhörer im Vortragssaal eingefunden, als plötzlich die Katastrophe passiert: In Gegenwart der Gäste geschieht ein grausamer Mord und katapultiert die erschrockenen Besucher mitten hinein in eine rasante Suche nach Indizien und Hinweisen in verborgene Ecken des Alten Schlosses und darüber hinaus …