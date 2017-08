Endlich ist er da, der langersehnte 3. Fall. Freud und Leid liegen hier so eng beieinander, denn der Mord passiert mitten auf einer Hochzeitsfeier. Die beiden Kommissare Storck und Zirkowski sind aufs Äußerste gefordert den dramatischen Fall zu lösen. In gewohnter Mord(s)dinner Manier ist das Publikum ganz nah am Geschehen ran, erlebt rasante Rollenwechsel und passgenau komponierte Live-Musik. Ein Abend voller Herzblut, exklusiv im kleinen Rahmen mit Mehr-Gänge-Überraschungsmenü und Begrüßungssecco.