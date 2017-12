× Erweitern Morgenthaler-Röllin-Ruben Trio

Drei virtuose Instrumentalisten, drei atemberaubende Improvisatoren, Drive, Groove und Kreativpower ist angesagt. Als «Innovatives Duo im Grenzland» wurde Morgenthaler/Röllin’s zweite CD «OFF ROAD» mit positiven Kritiken geradezu überhäuft. Zur aktuellen Tour - sie beginnt in der Schweiz und führt über Deutschland nach Estland - laden sie den 2008 in Estland als Jazzmusiker des Jahres geehrten Schlagzeuger aus Tallinn, Tanel Ruben, ein. Musik die in den Bauch zielt. Röllin mit jazzigem Hang zum Blues und Rock. Morgenthaler folgt mit verblüffender Selbstverständlichkeit jedem seiner Schritte singt seine unverkennbaren Posaunen Lines darüber oder legt mit Hilfe seiner Effektgeräte einen fetten Groove. Mit viel Witz und Ironie ergänzt der phantastische Schlagwerker Tanel Ruben zum PowerTrio.

Tanel Ruben - DrumsRobert Morgenthaler - Trombone/EFXUrs Röllin - Gittare/EFX