Moria - Hardfolk

Seit 1983 ist Moria schon unterwegs. Das sind mehr als 30 Jahre Hard Folk, hunderte von Konzerten in (fast) jedem namhaften Club Süddeutschlands, Open-Airs, Stadtfeste, aber auch Musikkneipen oder Jugendhäuser. Ob als Opener für Bands wie „Paddy goes to Holyhead“, „Brings“ oder „Zeltinger Band“ oder als Topact diverser Rock- und Folkveranstaltungen: Sound und Show passen, es kommt was rüber, es wird abgetanzt und -meistens- viel gelacht.

Sie verstehen es, ihr Publikum mit fetziger Partymusik irgendwo zwischen keltischem Folk-rock und Hardrock zu begeistern und mitzureißen. Das Songmaterial um Ausnahmesänger Boris Kunz reicht von powergeladenen Hardfolkstücken bis hin zu melancholischen Balladen mit Gänsehaut-Effekt. Moria geht in Beine und Gehörgänge, wer einmal dabei war, kommt garantiert wieder.