Morlockk Dilemma & DJ Access

Ja, es liegt ein Reiz in den dunklen Gassen einer Großstadt. Seien sie auch voller tückischer Abgründe, sind sie dennoch ein Quell der Inspiration und Schauplatz zahlreicher moderner Werke.

"Hexenkessel" von Brenk Sinatra und Morlockk Dilemma ist so ein Werk: Ein atemloser Trip durch die nächtliche Metropole, eine Ode auf den Moloch in zwei Akten. Das sind Geschichten aus der Stadt, zwischen All- und Ohnmacht, Sektlaune und Katerfrühstück, Penthouse und Rinnstein…

Natürlich muss dieses Meisterwerk gebührend gefeiert werden: auf der "Hexenkessel" Tour. Zusammen mit DJ Access begibt sich Morlockk Dilemma auf große Wanderschaft, um zusammen mit Euch das Glas zu erheben und die Bühnen des Landes in Schutt und Asche zu legen. Sichert Euch jetzt Tickets, denn es wird befürchtet, dass die Plätze knapp werden könnten.