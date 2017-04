× Erweitern Mørt´s Plan B

Gute Stimmung ist vorprogrammiert!

Der Singer/Songwriter Martin "Mørt" Baur aus dem Baden Württembergischen Metzingen spielt unter dem Motto "...so let the good ol´times roll..." Lieder aus den letzten 4 Jahrzehnten.

Neben, teilweise eigenen Kompositionen, werden u.A.Songs von Bob Dylan, Simon&Garfunkel, The Beatles und Smokie sowie Pink Floyd oder auch Irish/Scotish Folk Music u.v.m.leidenschaftlich und mitreissend dargeboten!

Mit seiner vielseitigen Stimme und dem ausgefallenen Gitarrenspiel begeistert er nun schon seit über 30 Jahren unterhaltsam, witzig und kurzweilig sein Publikum.

Mit seiner Band "Mørt´s Plan B" kommen die grandiose Sängerin Conny Rueß, der Bassist Bernd Rueß und Schlagzeuger Christoph Guhl aus Trochtelfingen mit ins Boot!

In dieser Konstellation bieten die Vier Musiker zwei/dreistimmigen Gesang, Songs mit denen nicht unbedingt gerechnet wird, aber die garantiert jedem Liebhaber dieses Genres unter die Haut und in die (tanzwilligen) Beine gehen!

Ein absolutes "MUSS" für alle Liebhaber handgemachter, ehrlicher, akkustischer Rockmusik , vielseitig, originell, sympathisch und überaus unterhaltsam dargeboten rockt die Band die Strassen von Rottenburg am 13.05.2017 vor dem S&P Schänzle ab 19 Uhr!