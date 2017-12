Moscow Circus on Ice: “Triumph!” Das neue Programm!Triumph auf dem Eis in Deutschland! Das neue Programm „Triumph“ des „Moscow Circus on Ice“ unter der Leitung von Kirill Kirillov. Die Sensationelle Show mit tollen Lichteffekten, traumhaften Kostümen und atemberaubender Akrobatik. Lassen Sie sich von der Eleganz und der Anmut der Eistänzer verzaubern! Choreografie und Akrobatik auf höchstem Niveau, phantasievolle Geschichten, erzählt in den Sprachen von Artistik und geschmückt mit spannender Musik und prachtvollen Kostümen sorgen für einen zauberhaften Abend für die ganze Familie!