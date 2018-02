Mosh36 x PA Sports x Kianush

Pa Sports geht wieder auf Tour. Doch diesmal ist er nicht alleine. Das Label Life is Pain wurde um einige Künstler erweitert.

Zum einen freuen wir uns unser neues Mitglied Mosh36 in der Life is Pain Crew begrüßen zu dürfen. Und zum Anlass dieser erfreulichen Ereignisse hat sich Life is Pain etwas ganz besonderes für euch ausgedacht. Die große Life is Pain Tour, auf der alle Life is Pain Künstler vertreten seien werden.

Neben Pa Sports, Kianush und Mosh36, wird auch Moe Phoenix die Tour mit seiner unverwechselbaren Stimme bereichern. Lasst euch dieses einmalige Event nicht entgehen. Drei der stärksten Rapper die Deutschland zu bieten hat, geben sich die Ehre und performen alle an einem Abend für euch. Wir werden euch in allen großen deutschen Städten besuchen kommen. Life is Pain.