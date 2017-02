× Erweitern Mothers Cake

Im November 2008 trafen sich Yves Krismer (Gitarre, Vocals), Benedikt Trenkwalder (Bass) und Jan Haußels (Drums) erstmals in Arzl im Pitztal, um miteinander zu jammen. Daraus entstand die Band Mother’s Cake. Ihre Musik wird von Bands wie The Mars Volta, Porcupine Tree, Red Hot Chili Peppers oder Bootsy Collins beeinflusst. Dabei entsteht eine Mischung aus Funk, Hardrock und progressiven, psychedelischen Teilen.

Nach zahlreicheren kleinen Auftritten und etlichen Contests, die sie meist gewonnen haben, waren sie dann am 18. August 2010 auf GoTV im Zuge von hosted by Mother‘s Cake zu sehen. Neben elf anderen Songs wurde dabei ihr Musikvideo zu Realitricked Me erstmals öffentlich präsentiert. Die dazugehörige EP wurde am 1. September veröffentlicht. Es folgten Auftritte in Wiener Locations (Szene Wien, Gasometer, Arena Wien) und Berichte in der XPress und lokalen Zeitungen.

Am 26. Oktober 2012 erschien ihr Debütalbum “Creation’s Finest” (GAB Music), das sich thematisch mit dem absurden und selbstzerstörerischen Wahn der Menschheit auseinandersetzt und musikalisch einen nahezu allumfassenden Bogen an Zitaten aus der Rock- und Popgeschichte spannt. Die erste Singleauskopplung erfolgt am 17. August 2012 mit dem Lied “Soul Prison” (feat. Ikey Owens, Ex-Keyboarder bei The Mars Volta, jetzt bei Jack White), das schnell zum YouTube-Hit mit mehr als 230.000 Views avancierte. Zudem steuerten Mother’s Cake einige Titel zum Soundtrack von Henning Backhaus Film “Local Heroes” bei, der am 7. Januar 2013 im Gartenbaukino in Wien Premiere feierte.

Im Januar 2013 gewann die Band den Austrian Newcomer Award 2013, der ihnen am 1. März 2013 in Linz verliehen wurde. 2013 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Mother´s Cake! Die Band spielte mehr als 50 Shows in fünf verschiedenen Ländern und legte dabei mehr als 12666km – zwischen Straßburg (F) und Szégéd (HU) – zurück. Mother´s Cake spielten dabei Support für Acts wie der Omar Rodriguez Lopez Group (The Mars Volta), den DEFTONES und Iggy Pop & the Stooges. Verkauften ihre ersten Shows in Innsbruck und Wien aus und landeten mit ihrer ersten Single Soul Prison (feat. Ikey Owens, Ex-Keyboarder von The Mars Volta, jetziger Tastenmeister von Jack White) mit mehr als 215.000 Views einen Youtube-Hit.

Ihr Debut-Album “Creation’s Finest” (GAB-Music), welches den Wahnsinn der Menschheit beschreibt, das zu zerstören, was sie am meisten liebt – nämlich sich selbst – wurde von den Kritikern als “hoch komplex aber zugleich von eingängiger Schönheit” als die Neuerscheinung des Jahres gelobt.

Im Februar 2014 begann das Trio seine erste internationale Tour. Insgesamt wurden 12 Daten in Australien gespielt und damit das Land im Sturm erobert. Das australische Publikum und die Presse waren von den energiegeladenen Shows so begeistert, dass “Creation’s Finest” (Inaway Records/GAB-Music) sofort in “Downunder” veröffentlicht wurde. Zurück in Europa, folgte der Release in Deutschland und erhielt abermals fantastische Besprechungen. Im März erhielt die Band vom ORF-Radio-Kulturhaus – der wohl “patinareichsten” Konzertvenue Wiens – die Einladung, dort ein Live-Set aufzuzeichnen. Im Augenblick ist die Band wieder auf Tour und klingt, wie es ein australischer Journalist auf den Punkt brachte, „like Mars Volta and Chilli Peppers having a baby”

Und noch mehr Neuigkeiten, gerade von der Band selbst gepostet:

“It’s been a while! Great news: “Love The Filth” successfully released June 5 and is now available in stores in Austria, Germany and Switzerland! We are living in interesting times: AC/DC, Nova Rock and all the other great shows we’ve played in the last 2 months… Treibhaus, Szene, Tank-Stelle and many more.

We’ve met a bunch of lovely people on the road and even got to see Josh Homme, having lunch with Mastodon.Wouldn’t mind if things continued this way… #FAME

We have another surprise coming up for you, so expect the next bombshell soon!”

2015 waren sie gleich 2 x in Stuttgart, zuerst mit Limp Bizkit in der Porsche Arena, dann später noch im ausverkauften Goldmark´s. 2016 waren sie Sonntags der Headliner auf dem 37. Umsonst & Draußen Festival Stuttgart und haben die Menge mehr als nur begeistert.