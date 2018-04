Motley pres. : wAFF / support Lo.Li

Welcome to MOTLEY, einer Eventreihe, die eine bunte, freakige und exzessive Nacht mit viel Energie verspricht. Mit dem englischen Paradiesvogel "wAFF" steht der perfekte Zeremonienmeister dafür an den Turntables.

Und das auch noch zum ersten mal ever in Stuttgart !!!Mit seinem treibenden von unten kommenden sexy deepen und gleichzeitig nach vorne klickenden Sound verdreht er dem Publikum alle Hirnwindungen, so dass der Dancefloor zu einer sich hingebenden und hedonistischen Masse verschmilzt.Nicht umsonst ist wAFF in den letzten Jahren zu einer globalen Institution geworden, und kann mit Residencies bei Megabrands, Festivals und Clubs wie Elrow, DC 10 Ibiza, HYTE Festivals uva. aufwarten. Weltweite Gigs auf den angesagtesten Festivals, Clubs und Events sind demnach bei dem coolen Herren aus Hull Standart.Zudem befindet er sich als Produzent im Dunstkreis von Jamie Jones und dessen hochgehypten Label "Hot Creations" in elitärer Gesellschaft. Kollaborationen mit u.a. Masters at Work unterstreichen dieses Standing. Sven Väth, Adam Beyer, Loco Dice, Joseph Capriati oder Marco Carola um nur einige zu nennen, sind seinem Sound verfallen. Genauso wie wir es sein werden am 04. Mai im Kowalski, wo auch ein adäquates Soundsystem dafür bereit steht.Geht es um qualitative und sexy Beats, dann kommt man an "Lo.Li" nicht herum. Er komplettiert damit das musikalische Feinschmecker Gourmet dieser crazy wilden Nacht at Kowalski.

Line Up:

wAFF (Elrow / Hot Creations) // First Stuttgart Gig everLo.Li (Kowalski / SEMF)