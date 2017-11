Motorboogie

Oliver​ ​Hauf​ ​&​ ​Oliver​ ​Klangschneider,​ ​die​ ​Olis​ ​eben,​ ​langjährige​ ​Veranstalter​ ​ihrer​ ​„liQUEpheel inDUSTries“-Events,​ ​Cosmium-Radio-Mitarbeiter,​ ​Partysan-Redakteure, Humpty-Records-Plattendealer,​ ​Booker​ ​und​ ​Inhaber​ ​des​ ​damals​ ​weit​ ​über​ ​die​ ​Stadtgrenzen hinaus​ ​bekannten​ ​Club​ ​Le​ ​Fonque,​ ​geben​ ​sich​ ​im​ ​Climax​ ​die​ ​Ehre!​ ​Im Etablissement der beiden Stuttgarter feierten Anfang des neuen Jahrtausends solch illustre Gäste wie z. B. Henrik Schwarz, DJ Koze, Metro Area oder auch die Wighnomy Brothers ihr Stuttgart-Debüt. Acts, die man heute wohl getrost zu den Big Names im Business zählen darf. Man sieht bis heute, dass die beiden mit viel Herzblut bei der Sache waren und sind, auch wenn man mittlerweile einen Gang zurück geschalten hat. Das bedeutet aber nicht, dass man bei den seltener gewordenen Auftritten der zwei Haudegen nicht genauso viel Spaß wie früher hat – ganz im Gegenteil. Die zwei freuen sich jedes mal wie Bolle, wenn ein Date in ihrem Lieblingsclub vor der Tür steht. Über zwanzig Jahre lang hauen sie sich nun schon mit Freuden bassgeschwängerte Nächte in Stuttgarts Clubs um die Ohren – gerne vor, aber meistens dann doch hinter dem DJ-Pult. Und an diesem Abend wollen sie einfach mal wieder gemeinsam spielen. Um das zu tun, woran sie nach wie vor unbändig Freude haben: die Leidenschaftlich für elektronische Tanzmusik mit anderen zu teilen. Ihre musikalischen Wurzeln ragen dabei in viele andere Genres hinein, was sie stets über den berühmten Tellerrand hinausblicken und etwaige Stilzwänge eisern ignorieren ließ. Denn Tabus gibt es bei den beiden ebenso wenig wie das stoische Zutodereiten eines Trends. Also Tanzschuhe an, Weihnachtsspeck abschütteln und vor dem Jahreswechsel noch mal richtig die Sau raus lassen!