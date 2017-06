Motorman Run 2017

× Erweitern Motorman Run

Der Motorman Run in Neuenstadt am Kocher ist der wohl außergewöhnlichste Hindernislauf in Baden-Württemberg. Er ist aufregend, hart, schmutzig, faszinierend und nur für echte Kerle und Powerfrauen – ganz nach dem Motto: Liebe Dreck. Liebe Wahnsinn.

Der Abenteuerlauf, bei dem es neben der Bewältigung der Distanz vor allem über verschiedene Hindernisse geht, feierte 2010 seine Laufpremiere mit 500 Startern – 2015 wurde die Teilnehmerzahl von 2.000 Läufern erreicht. Im Gegensatz zu anderen Hindernisläufen bietet der Motorman Run eine einzigartige Streckenführung durch Stadt und Land sowie ein buntes Rahmenprogramm für alle.

Der Motorman Run geht über zwei Runden, während beim FÖRCH Run eine zu bewältigen ist. Zwischen 35 und 40 Hindernisse warten auf die Läufer pro Runde. Bewährte Hindernisse wie die »Mauer des Schweigens«, die »Waschmaschine« oder die »Feuerstelle« werden beibehalten, genauso wie die Schlamm- und Wasserhindernisse. Das Orga-Team lässt sich aber noch die eine oder andere Überraschung einfallen.

Die Strecke verläuft sowohl durch den Stadtkern als auch über die Wiesen und Felder. Auf die Teilnehmer warten auf der gesamten Strecke spektakuläre Hindernisse wie Riesen-Kabeltrommeln oder eine Wasserrutsche mitten in der Stadt. Aber auch spaßige Hindernisse wie zum Beispiel »Seifenkiste« oder »Halfpipe« sind ein wichtiger Bestandteil des Motorman Run.

Nicht nur die Läufer sind begeistert – auch die Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten, während sie die Läufer anfeuern und verbal zum nächsten Hindernis peitschen.

Strecke und Hindernisse werden Ende August auf der Internetseite des TSV Neuenstadt vorgestellt, so dass die Läufer schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Der Start- und Zielbereich ist wieder an der Dreschhalle