Mottnic – Comedy Special

Im Mai lockt die „Mottnic“ mit einem ganz besonderen Special: Im Vorfeld zur monatlichen Party findet ab 20 Uhr ein extravagantes Comedyprogramm statt! Entsprechend verschiebt sich auch der gewohnte Zeitplan etwas:

Tanz und Spaß mit den Resident-DJs und feinstem House-Sound in zwangloser Atmosphäre gibt es offiziell ab 22 Uhr, davor gehört die Bühne bzw. das Climax Comedian Charles McThorn, der mit seinem Programm „Mach’s wie’s Gummi und verzieh Dich!“ nicht besser in den Rahmen der Nacht passen könnte. Als „Unterhaltsames aus der Welt der Latex- und Gummifetischisten und für solche, die es noch werden wollen“ kündigt der dem einen oder anderen vielleicht auch als Radiomoderator und DJ bekannte Entertainer seine Show an und gibt Einblicke in eine Nische, die sich auf dem Weg von der Subkultur in den Mainstream befindet. Mal sanft, mal sarkastisch wird da auf Gummiliebhaber und ihre Vorlieben eingegangen und in die Geschichte des Fetisch entführt. Politisch nicht immer ganz korrekt, dafür immer mit Humor, Liebe zum Detail und schonungsloser Ehrlichkeit bietet der 44-jährige Baden-Württemberger, der zur Gründungsmannschaft des bundesweiten Radiosenders „sunshine live“ gehörte und als DJ und Moderator bereits diverse renommierte Fetisch- und Erotikevents begleitete, Einblicke in eine ganz eigene Welt. Die „Mottnic“-Candy-Girls stehen zur standesgemäßen Begrüßung ebenso bereit wie ein leckerer Welcome Drink. Damit danach direkt weiter getanzt werden kann, ist das entsprechende Fetisch-Outfit natürlich auch bereits für das frühe Abendprogramm kein Problem – come as you are eben und das darf ruhig auch ein bisschen kinky sein! Im Preis für die Comedyshow sind der Eintritt für die anschließende „Mottnic“, die dieses Mal ab 22 Uhr beginnt, sowie die „Groove Sensation“, in welche die Party gegen ein Uhr morgens übergeht, bereits enthalten.

