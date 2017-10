Zuwachs im Climax-Kalender: Mit der „Mottnic“ gesellt sich ab November eine monatlich stattfindende Partyreihe dazu. Und die hat es in sich – der Spaß am frivolen Feiern steht hier im Vordergrund! Jeweils am letzten Samstag im Monat öffnen sich ab 21 Uhr für mehrere Stunden die Tore zur open-minded Feieralternative mit dem gewissen Etwas, die im Laufe der Nacht nahtlos in die bereits bekannte „Groove Sensation“ übergeht. Mal verspielt und sexy, auch polarisierend und provokant oder frivol und kinky, aber vor allem immer offen, respektvoll und tolerant – so lässt sich die Stimmung bei der „Mottnic“ am besten beschreiben. Und das schlägt sich auch im Dresscode nieder: Ob Normalo oder Fetisch, ganz unauffällig gekleidet oder in ausgefallenen Partyoutfits kombiniert mit Lack, Leder, Latex und einem Hauch SM, hier ist jeder willkommen, der Lust auf einen kleinen Perspektivwechsel in zwangloser Atmosphäre hat. Alles kann, nichts muss – jeder ist gut so wie er ist, darf das verkörpern und tragen was er möchte und ist frei von vorgegeben Strukturen. Nach dem ersten Auftritt in der Calwer Straße 25 im Rahmen der „UNITED“ Anfang Oktober steht nun die offizielle Premiere des Neuzugangs an, bei der DJ Nesic für den passenden Sound sorgt. Der Stuttgarter, der u. a. für seine Eventreihe „Shi-Yantra“ bekannt ist, gilt als aufstrebender Newcomer in der lokalen elektronischen Musikszene und ist bereits seit anderthalb Jahren fester Bestandteil der Climax-Familie. Bei seinem Heimspiel setzt er auf innovativen Sound mit langen Breaks und saftigen Bässen, um die Crowd zum Tanzen zu animieren und dafür zu sorgen, dass seine Zuhörer das Leben feiern und genießen können. Außerdem dürfen sich die Gäste auf Welcome Drinks und Special Deko, die Mottnic-Candy-Girls und Fetisch-Spiel-Möbel freuen. Herzlich willkommen, „Mottnic“!