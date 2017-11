Felix Pfanner Mabik Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Groove Sensation / Climax Institutes)

Nach​ ​der​ ​erfolgreichen​ ​Premiere​ ​geht​ ​die​ ​neue​ ​Fetisch-Party​ ​„Mottnic“​ ​im​ ​Climax​ ​in​ ​die​ ​zweite Runde!​ ​Am​ ​letzten​ ​Samstag​ ​im​ ​Monat​ ​öffnen​ ​sich​ ​ab​ ​21​ ​Uhr​ ​für​ ​mehrere​ ​Stunden​ ​die​ ​Tore​ ​zur open-minded​ ​Feieralternative​ ​mit​ ​dem​ ​gewissen​ ​Etwas,​ ​die​ ​im​ ​Laufe​ ​der​ ​Nacht​ ​nahtlos​ ​in​ ​die bereits​ ​bekannte​ ​„Groove​ ​Sensation“​ ​übergeht.​ ​Mal verspielt und sexy, auch polarisierend und provokant oder frivol und kinky, aber vor allem immer offen, respektvoll und tolerant – so lässt sich die Stimmung bei der „Mottnic“ am besten beschreiben. Und das schlägt sich auch im Dresscode nieder: Ob Normalo oder Fetisch, ganz unauffällig gekleidet oder in ausgefallenen Partyoutfits kombiniert mit Lack, Leder, Latex und einem Hauch SM, hier ist jeder willkommen, der Lust auf einen kleinen Perspektivwechsel in zwangloser Atmosphäre hat. Alles kann, nichts muss – jeder ist gut so wie er ist, darf das verkörpern und tragen was er möchte und ist frei von vorgegeben Strukturen. Für den Sound zum zweiten „Mottnic“-Abend im Climax sind mit Felix Pfanner und Mabik zwei lokale Newcomer verantwortlich: Während Ersterer sich dem Techhouse verschrieben hat und mit seinen abwechslungsreichen, groovigen und tanzbaren Sounds gerade seinen Platz im Nachtleben findet, hat Mabik bereits Erfahrung als Produzent gesammelt. Nach Produktionen im Bereich Lounge, Drum’n’Bass, House, Techno, Dubstep, HipHop und Breakbeats hat der Stuttgarter nun auch das Auflegen für sich entdeckt und setzt bei seinem breiten musikalischen Spektrum den Fokus auf die Tanzfläche. Gegen Ende übernimmt Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk das Ruder und führt so nahtlos in die „Groove Sensation“ über. Übrigens: Natürlich gibt es bei der „Mottnic“ auch die Möglichkeit, sich erst vor Ort umzuziehen sowie eine überwachte Garderobe. Zwischen 21 und 23 Uhr zahlen außerdem alle Inhaber der „Mottnic“-Membercard einen reduzierten Eintrittspreis. Und wer noch keine Karte hat, kann sich in diesem Zeitraum eine sichern. Insofern: Have fun and be kinky!