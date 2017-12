Mottnic #3 mit Lautleise

Mal verspielt und sexy, auch polarisierend und provokant oder frivol und kinky, aber vor allem immer offen, respektvoll und tolerant – so lässt sich die Stimmung bei der „Mottnic“ am besten beschreiben. Und das schlägt sich auch im Dresscode nieder: Ob Normalo oder Fetisch, ganz unauffällig gekleidet oder in ausgefallenen Partyoutfits kombiniert mit Lack, Leder, Latex und einem Hauch SM, hier ist jeder willkommen, der Lust auf einen kleinen Perspektivwechsel in zwangloser Atmosphäre hat. Alles kann, nichts muss – jeder ist gut so wie er ist, darf das verkörpern und tragen was er möchte und ist frei von vorgegeben Strukturen. Für die Januar-Ausgabe der frivolen Feierei hat sich das DJ-Duo Lautleise angekündigt: Die Kunst mit einem Plattenspieler ohne Pitch plus Tapedeck zu mixen und andere Ereignisse definieren das musikalische Verständnis der beiden Mannheimer. Sie schaffen eine gekonnte Mischung aus Tech-House und House mit dem nötigen technoiden Drive. Authentisch anders und dazu basslinelastig und melodisch klingt es, wenn Lautleise sich selbst verwirklichen. Polarisierend und ausgeglichen wie ein symbiotischer Gegensatz überzeugt das Doppel mit dem Anspruch absoluter Perfektion. Von der Führung ihres Labels über das Produzieren im Studio bis hin zu der Bühnenshow ist die Performance mal extrovertiert und laut, mal nachdenklich und leise, aber immer energetisch. Auftritte auf Festivals wie dem Time Warp, der Mayday und Ruhr in Love sowie eine Residency im Loft Club in Ludwigshafen seit 2008 stehen selbsterklärend für die musikalische Qualität von Lautleise. Seit März 2012 betreiben die Jungs außerdem ihr eigenes Plattenlabel Sonique Records Mannheim. Den Übergang zur „Groove Sensation“ übernimmt anschließend Michael „Clash“ Gottschalk.