Inzwischen mehr als "Kult" sind die 80er & 90er Hits im Samba und hat weit über Nürtingen hinaus, den Ruf der "Party Generation" aus diesen mega Zeiten erreicht. Natürlich spielen wir auch die Hits aus dem Bereich Discofox, im halbstündlichem Wechsel. DJ Timmy & DJ Bamboocha lassen es für Euch an diesem Abend musikalisch krachen! Also runter vom Sofa, Tanzschuhe an und rein ins Samba zur Party der Extraklasse.