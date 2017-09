Movie meets Musical

In ihrem abendfüllenden Programm schlüpfen die beiden Künstlerinnen in die bekanntesten Musicalrollen. Unter anderem präsentieren sie Titel aus "Cats, Westside Story, Evita, My fair Lady, Elisabeth und Abba“, sowie Filmtitel von Edith Piaf oder aus Grease.

Freuen Sie sich auf ein buntes Programm, welches in zahlreichen Kostümen durch die bekanntesten Kinoklassiker und über die schönsten Bühnen am Broadway führt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, die Sitzplätze sind frei wählbar.

Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause sorgt die Narrenzunft mit allerlei Leckereien für das leibliche Wohl.