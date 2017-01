Movits! (SWE)

MOVITS! sind angetreten, die Musikwelt kräftig durchzuschütteln und die internationalen Charts zu stürmen. Ihre Erfolgsgeschichte ist eine dieser erfrischenden, die gegen jede Marktlogik funktioniert und die so sicher niemand vorhergesehen hätte: Die ersten Schritte in Richtung MOVITS! unternahmen die Brüder Johan und Anders zu zweit zu Hause. Früh kam Saxophonspieler Joakim Nilsson dazu, was letztendlich zur Entdeckung der gemeinsamen Leidenschaft des Trios, der Swing Musik, führte. Begeistert von den Drums und Bläsern der Swing-Era arbeiteten sie von nun an ihrem eigenen, unverwechselbaren Sound, den sie selbst als: „Äppelknyckarjazz“ („Apfelklaujazz“) bezeichneten. Das so betitelte Album mit seinem ungewöhnlichen Hip Hop / Swing Sound bedeutete den internationalen Durchbruch für die Band. Die MOVITS!-Euphorie kam ins Rollen, die Konzerthäuser in Skandinavien wurden größer und größer und waren regelmäßig ausverkauft. Nach einem Auftritt in der amerikanischen Talkshow „The Colbert Report" 2008 kletterte ihr Album auf Platz 1 der US iTunes und der US Amazon Charts. Und das mit schwedischen Texten...!

Daran anschließend folgte ihre größtenteils ausverkaufte "First we take Manhattan" Tour durch die USA. Und schließlich ergab sich auch Europa der MOVITS!-Euphorie. Das Video zur Single „Sammy Davis Jr.“ wurde ein Youtube-Hit, und noch bevor ihr Album „Out Of My Head“ hierzulande überhaupt veröffentlicht war, tourte die Band bereits erfolgreich im deutschsprachigen Raum und spielte erste Festivals überall in Europa. Stylishes Erscheinungsbild, neuartiger Sound, catchy Songwriting, energetische Liveshow – MOVITS! liefern das berühmte Gesamtpaket. Auch ihr aktuelles Album „They tried to bury us, they didn‘t know that we were seeds“ wartet wieder mit extrem tanzbaren Songs auf, die vom frenetisch feiernden Publikum für absolut partytauglich befunden wurden.