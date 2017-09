Mozart in Mannheim

Vortrag von Dr. Ulrich Drüner Prof. Christine Busch, Violine Prof. Stefania Neonato DMA, Hammerflügel Werke von Mozart, Stamitz, Cannabich „Wie ich Mannheim liebe, so liebt auch Mannheim mich“. Auf der Durchreise nach Paris verbrachte der junge Mozart am Hofe von Kurfürst Carl Theodor glückliche Monate und lernte die berühmte Mannheimer Hofkapelle mit ihrer legendären Orchesterkultur kennen. Christian Cannabich wurde zum väterlichen Freund und Mentor. Zum 300. Geburtstag von Johann Stamitz, dem Begründer der Mannheimer Schule, beleuchtet Dr. Ulrich Drüner, Autor von „Mozarts große Reise“, die damals führende Musikmetropole Europas. Umrahmt wird der Vortrag durch Werke, die in direktem Bezug zu Mozarts Aufenthalt stehen.