Wie wäre das? Sie bummeln am zweiten Advent über den Weihnachtsmarkt in der Heidelberger Altstadt, genießen die vorweihnachtliche Stimmung und lassen den Nachmittag mit einem wunderschönen Mozart-Konzert in der Stadthalle Heidelberg ausklingen – ein musikalischer Genuss für Jung und Alt!

Württembergische Philharmonie Reutlingen