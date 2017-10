Letzte Werke: Mozarts Requiem und Zimmermanns „Stille und Umkehr“ in der Lutherkirche

Am Ende des Kirchenjahres steht die Vergänglichkeit im Zentrum der kirchlichen Liturgie. Zwei letzte Werke hat Jörg-Hannes Hahn aus diesem Anlass zu einem Konzert zusammengedacht: Bernd Alois Zimmermanns Orchesterstück „Stille und Umkehr“ (1970) und Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem d-moll KV 626 in der Fassung von Xaver Süßmayr. Am Sonntag, 19. November um 19 Uhr erklingen sie in der Evangelischen Lutherkirche Bad Cannstatt. Der Bachchor Stuttgart und die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz musizieren unter der Leitung von Jörg-Hannes Hahn. Als Solisten konnten Monika Eder, Sopran, Julia Böhme, Alt, Benjamin Glaubitz, Tenor, und der Bariton Stephan Loges gewonnen werden. Um 18.15 Uhr hält der Musikwissenschaftler Thomas Seedorf eine Einführung.

„Zu den überbordenden, heftigen, nicht selten erschütternden Momenten von Zimmermanns Klangsprache stehen einzelne späte Werke (…) in deutlichem Kontrast. Ein gespannter, intensiver Ausdruck (…) findet sich allerdings auch hier. Vor allem Zimmermanns letztes Orchesterwerk `Stille und Umkehr’, entstanden während eines Klinikaufenthaltes und erst nach dem Tode des Komponisten uraufgeführt, scheint die Konflikte, die in den Werken zuvor ausgetragen werden, gewissermaßen vorauszusetzen. Es entwirft ein - ebenso eindringliches - Gegenbild zu allen großen orchestralen Gesten“, schreibt der Musikwissenschaftler Jörn Peter Hiekel.

Im Sommer 1791 bestellte ein geheimnisvoller Fremder bei Mozart ein Requiem. Er war ein Bote des Grafen von Walsegg-Stuppach. Der wollte das Requiem als eigene Komposition ausgeben und zum Gedenken an seine verstorbene Frau aufführen. Mozart begann mit der Niederschrift der Komposition, unterbrach sie aber wegen seiner Arbeit an der „Zauberflöte“ und „La clemenza di Tito“. Gesundheitlich geschwächt, versuchte er schließlich, das Requiem zu Ende zu bringen. Von ihm selbst stammen Introitus und Kyrie mit Instrumentation, die Sequenz bis zu den ersten Takten des Lacrimosa sowie das Offertorium in Singstimmen und Fundamentalbass. Er besprach mit seinem Schüler Xaver Süßmayr die noch zu komponierenden Sätze. Dieser vollendete nach Mozarts Tod die Partitur. Sie wurde dem geheimnisvollen Auftraggeber ausgehändigt und von ihm etwa zwei Jahre nach dem Tod des Komponisten aufgeführt. Uraufgeführt wurde das Werk jedoch schon vorher: Am 2. Januar 1793 bei einem Benefizkonzert des Barons van Swieten zugunsten von Mozarts Witwe Constanze.