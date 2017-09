× Erweitern Mr. Five

Seit über zwölf Jahren touren Mr. Five bereits gemeinsam durch Cafés und Bars und bringen damit ihre Musik genau da hin, wo sie zuhause ist. Stil und das eigens kreierte Genre "Indie-Soul" verlangen nach persönlicher Atmosphäre und Nähe zum Zuhörer. Die fünf Musiker, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, fassen all ihr Können in homogenen Klangbildern zusammen und generieren damit eine raffinierte Mischung verschiedenster Stilrichtungen. Begonnen mit Sänger Sven von Erding, als Singer-Songwriter fast überall musikalisch zuhause, bedient er Funk, Soul und balladeskes ebenso wie Hardrock und Swing. Die starke Mitte bilden Frank Höwner an den Drums und Alex Hess am Bass, die beide ihre Extravaganz im Deutschrock der 80er unter Beweis stellten. Unterstützt vom Picking- und Akustiksound Spezialisten Dieter Georgi an der Gitarre, der die Wohlfühlklänge in die Runde zaubert. Den immer wechselnden Stimmungen, von melancholisch nachdenklich über fetzig bis rockig, legt der Jazzmusiker Joachim Fritz seine flinken Hände auf und vollendet damit am Piano den Zauber von Mr. Five. Wer offen ist für eine musikalische Reise fernab vom grauen Mainstream, sollte sich rechtzeitig einen guten Platz bei einem der vielbesuchten Konzerte sichern.

Besetzungsbiografie aktuell:

Sven von Erding (2004-dato) VOX

Joachim Fritz (2005-dato) mit kreativen Pausen ;) KEYS

Alex Hess (2004-dato) BASS

Frank Hoewner (2004-dato) DRUMS

Dieter Georgi (2011-dato) GUITAR