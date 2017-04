Mr. M´s Jazz Club - feat. Marc Marshall, Jeff Cascaro, Fola Dada, Peter Fessler

Mr. M’s Jazz Club - vier Sänger mit auf ihre Art jeweils großartigen Stimmen, dazu eine fünfköpfige Band, die von Blues, Swing, Funk, Samba so ziemlich alles drauf hat, was es für einen abwechslungsreichen Jazz-Abend braucht, bieten ein grandioses Konzert vom Feinsten. Die Besetzung liesst sich fast wie das Gästebuch, denn viele Künstler standen bereits auf der Bühne des Clubs, entweder mit eigenen Programmen oder als Teil anderer Projekte.

Vor fast zehn Jahren rief Marc Marshall den Mr. M’s Jazz Club in Baden-Baden ins Leben, ein mehrtägiges Festival, bei dem er alle Größen der internationalen Jazz-Elite präsentiert. Die Band um Saxophonisten und Band-Leader Frank Lauber besteht aus hervorragenden Einzelkönnern, die alle mit Soli und Improvisationen glänzen, ohne je das Zusammenspiel als Band zu vergessen. Christian von Kaphengst am Bass sorgt unaufdringlich aber sicher für das Fundament. Gitarrist Bruno Müller stellt mit „Inner Back Home" den Titelsong seines aktuellen Albums vor. Peter Fessler improvisiert und scatted mit seiner Stimme, dass es eine Freude ist und traut sich sogar seinen poppigen Welthit „New York, Rio, Tokio" mit einem gewaltigen Sambaeinschlag auf die Bühne zu bringen. Marc Marshall ist mal Duettpartner, mal Solist mit Fola Dada, mal Musikerkollege, der den anderen ihren Platz im, Rampenlicht lässt, etwa wenn sich Jeff Cascaro und Fola Dada musikalische Liebeserklärungen zuhauchen.

„Es bereitet mir besonders viel Freude ungewöhnliche Konstellationen zu schaffen“, so Marc Marshall. Und so ist aus absoluten Weltklasse-Musikern die Mr. M’s All Stars Band entstanden. Dazu präsentiert Marc Marshall als Gastgeber, Moderator und Sänger drei Gesangskollegen ersten Ranges. Hier wird auf höchstem Niveau Jazz mit Leidenschaft zelebriert. Marc Marshall: „Es gleicht einem Wohnzimmerkonzert. Wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, steht die Lockerheit und die Freude im Vordergrund. Dann kann man es richtig krachen lassen!“ Entertainment-Jazz mit berühmten Songs, vorgetragen von den grossen Jazz-Protagonisten Deutschlands.

• Fola Dada, Gesang

• Jeff Cascaro, Gesang

• Peter Fessler, Gesang & Gitarre

• Marc Marshall, Gesang & Gastgeber

• Christian von Kaphengst, Bass

• Bruno H.M. Müller, Gitarre

• Hendrik Soll, Flügel (tbc)

• Hans Dekker, Schlagzeug (tbc)

• Frank Lauber, Sax, Flöte & MD

Diese großartigen Sänger und Musiker musizieren mit Stars wie Till Brönner, Randy Brecker, Patti Austin, Mezzoforte, Don Grusin, Nils Landgren uvm.

Kein Musikfan sollte sich diesen Abend entgehen lassen. Denn eines ist sicher: dieses Konzert wird als Unikat in die Geschichte eingehen.

Ab 19.00 Uhr und im Anschluss an das Konzert spielt das bekannte Duo Bassface. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.