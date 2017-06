Mule! feat. Black Trial

2006? Endlich wieder eine Fußballweltmeisterschaft in Deutschland – auch wenn wir im Halbfinale verloren haben. Fidel Castro gibt seine Regierungsgeschäfte an seinen Bruder Raoul weiter und ist fortan ein netter, zigarrenrauchender Opa im Jogginganzug. Nordkorea testet erstmals erfolgreich eine Atombombe und … die Band MULE! erwacht zum Leben. Elf Jahre ist das nun her und immer noch stampft das Rock’n’Roll-Maultier durch die Musikkneipen, Clubs und über die Festivals der härteren Rockmusik. Die Ups and Downs, die angesichts einer über so viele Jahre andauernden Vita nicht ausbleiben, führten über große und kleine Bühnen. Sie haben den Rohdiamanten MULE! geschliffen. Geblieben ist das Anliegen, ehrliche, handgemachte Rockmusik zu spielen.