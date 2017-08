× Erweitern Mulfinger Kulturnester

Vom 8. bis 10. September finden in der Gemeinde Mulfingen im Hohenlohekreis zum sechsten Mal die »Mulfinger Kulturneschter« statt. In fast allen Ortschaften der Gemeinde, von A wie Ailringen, bis Z wie Zaisenhausen wird an vielen Stellen, den sogenannten »Kulturneschtern«, Kunst, Musik, Handwerk, Volks- und Brauchtum, Geschichte, Naturkunde und alte Landwirtschaft samt köstlichen Speisen und Getränken aus der lokaler Produktion, angeboten.

45 Stationen in 10 Ortschaften

Kunst wird in vielfältigster Form von einheimischen Künstlern in Ausstellungen, offenen Ateliers, einer Schmuckwerkstatt zum Betrachten und teilweise sogar zum Mitmachen geboten. Es werden auch Vorführungen von altem Handwerk mit Möglichkeiten zum zuschauen, mitmachen und lernen gezeigt. Selbstverständlich fehlen nicht die praktischen Einblicke in die Arbeit der Landwirtschaft früherer Zeiten, und wie bei den arbeitenden Menschen damals, wird auch der Ausgleich für Gäste bei Mouscht und Vesper, aber auch bei Liedern und Musik nicht fehlen. Im Ortsteil Simprechtshausen kann man einen Spaziergang durch Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter machen und bei Fotos und Floralem die Jahreszeiten erleben. Alpakas – Wesen zum Verlieben – bezaubern die Besucher in Hollenbach. Und das die Kulturneschter mit Leckerem aus Küche und Keller verwöhnen, versteht sich. Dies sind nur ein paar Beispiele für die vielfältigen Angebote.

Einen Vorgeschmack auf das prall gefüllte Kulturwochenende in der Gemeinde Mulfingen kann sich beim Fescht im Nescht geholt werden. Musik, Gesang, Tanz und Mundarttheater stehen am Freitag, 8. September ab 19.30 Uhr auf dem Festprogramm in der Dreschhalle Hollenbach. Es lohnt sich einen Blick in den umfangreichen Flyer zu werfen, der im Rathaus in Mulfingen, im Herrenhaus in Buchenbach und an vielen weiteren Stellen im Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und Landkreis Schwäbisch Hall ausgelegt wird. Er trägt im Hinblick auf das bunte und vielfältige Programm in der schönen Landschaft des Mittleren Jagsttals zurecht den Titel »Gucks ou !«