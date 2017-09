Mulo Francel & Friends – Escape

Escape ist eine musikalische Aufforderung: Schlüpfen Sie zwischen den Maschen der gängigen Muster hindurch. Schieben Sie den Vorhang der Alltagsberieselung beiseite und wagen einen Blick dahinter – haben Sie Mut zur Eskapade! Der Saxofonist Mulo Francel entfesselt die Sinne mit seinen Liedern, Eigenkompositionen und waghalsigen Improvisationen. In den Jahren 2010 und 2011 erhielt er mit Quadro Nuevo den "Echo Jazz" als bester Live Act und wurde so mit dem höchsten deutschen Musikpreis ausgezeichnet. Seine Musik ist freimütig und kraftvoll und schöpft doch aus der uralten Bandbreite menschlicher Gefühlswelt: von sehnsuchtsvoller Melancholie bis hin zu packender Abenteuerlust. Sein extravaganter Sound wird als derzeit sinnlichster Saxofon-Ton Europas gefeiert. Mulo Francel, der kreative Wirbelwind von Quadro Nuevo, spielt in einer hochkarätigen Besetzung seine Kompositionen und Lieblingsstücke: gefühlvolle Balladen, feurige Latin-Grooves, kubanische Walzer, seinen Weltmusik-Hit “Die Reise nach Batumi“ und sicher auch eines seiner kuriosen Gewürzlieder.

Musiker:

Mulo Francel, Saxofon, Bassklarinette

Sven Faller, Bass

Robert Kainar, Schlagzeug

David Gazarov, Klavier 19