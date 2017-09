Multimediale Reise-Show "Abenteuer China"

Was haben Schwaben und Chinesen gemeinsam? Sie lieben Nudeln, sie sind fleißig, und sie können alles- ausser Hochdeutsch! Das und noch viel mehr haben die zwei Schauspieler des Theater Sturmvogel am eigenen Leib erfahren, als sie sich mit Rucksack und Wörterbuch aufmachten ins Reich der Mitte. Und wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen...

Aus ihren intensivsten Reise-Momenten haben Sandra Jankowski und Frank Klaffke eine Show gezaubert mit Geschichten, Bildern, Songs und Comedy. So erleben Sie China hautnah, wie Sie es garantiert noch nie gesehen haben. Und bekommen nebenbei die besten Survival-Tipps für das Reich der Mitte! Wie ist es plötzlich allein unter 1,3 Milliarden Chinesen? Wie kauft man eine Fahrkarte, wenn man gar nichts versteht? Was haben Schwaben und Chinesen gemeinsam? Wie kommt man in China lebendig über die Straße? Warum muss man in Hongkong vor Armani Schlange stehen? Und was genau ist der chinesische Traum? An diesem Abend haben Sie viel gelacht, die Chinesen vielleicht ein wenig besser verstanden und selbst Lust bekommen ins Reich der Mitte zu reisen.

"Das Publikum war hingerissen." (Ipf-und Jagstzeitung)