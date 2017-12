Multivision Irland - Durch Europas Wilden Westen

Der Weltenbummler Frank Zagel aus Lohr am Main ist seit vielen Jahren zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf den Kontinenten dieser Erde unterwegs. Viel haben die Vier dabei gesehen und erlebt, aber wenn man sie fragt, welche Reise sie am meisten fasziniert hat, dann ist das Urteil ganz klar: die langen Touren über die grüne Insel Irland! Auf drei Reisen und während sechs Monaten Aufenthalt erlagen sie dem Charmedieser wunderbaren Insel.In dieser live kommentierten Film- und Bilderreportage entführt Frank Zagel das Publikum mit einem humorvollen Überblick über alle irischen Grafschaften, von Cork bis Belfast, vom legendären Ring of Kerry bis zum Weltnaturerbe des Giant´s Causeway in Nordirland. Céad míle fáilte (Hunderttausendmal willkommen)!Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn