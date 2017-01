Wolfgang Bauer ist aber nicht nur für seine faszinierenden Fotografien in höchster Bildqualität bekannt, sondern auch für seine spannende, rhetorisch brillante Moderation. Daher ist er seit einiger Zeit auch als Foto-Guide für den Reiseveranstalter Elefant-Tours in Namibia unterwegs.

Erleben Sie eine beeindruckende Multivisionsshow mit ausdrucksstarken Bildern in modernster digitaler Full-HD Technik. Der Fotograf Wolfgang Bauer hat dieses Land im Südwesten Afrikas mehrmals bereist und ist dabei auch in die entlegensten Gegenden vorgedrungen. Er berichtet unter anderem vom zweitgrößten Canyon unserer Erde, den spektakulären roten Sanddünen der Wüste Namib, den tropischen Flusstälern an der Grenze zu Angola und dem tierreichen Etosha-Nationalpark. Zu den Höhepunkten zählen die legendären äußerst seltenen Wüstenelefanten und die Begegnung mit dem Volk der Himba, einem der letzten Naturvölker Namibias.

Wolfgang Bauer ist aber nicht nur für seine faszinierenden Fotografien in höchster Bildqualität bekannt, sondern auch für seine spannende, rhetorisch brillante Moderation. Daher ist er seit einiger Zeit auch als Foto-Guide für den Reiseveranstalter Elefant-Tours in Namibia unterwegs.