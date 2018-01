Mulugeta Tekle ist in Balingen längst kein Unbekannter mehr, denn der junge Mann aus Eritrea hat schon unübersehbare Spuren seines künstlerischen Schaffens hinterlassen. An zentralen Orten, wie dem Zollernalbklinikum oder dem katholischen Gemeindehaus Heilig Geist, schuf er in seiner charakteristischen Handschrift großformatige Wandgemälde, bei denen er afrikanisches mit europäischem Kulturgut zu verbinden weiß. Seine Bildsprache ist expressiv, die Farben leuchtend, plakativ und doch schwingt auch Wehmut mit.

Schon seit seiner Jugendzeit hat er sich für Kunst interessiert und später bei diversen Wettbewerben bedeutende Preise gewonnen. Auf den Vorwurf nach Kunst mit verbotenen politischen Inhalten hin wurden einige seiner Malerfreunde verhaftet. Ihm blieb nur eine Wahl: die Flucht aus Eritrea. Auf klassischen Fluchtwegen kam Mulugeta dann nach Deutschland und lebt seit Mai 2015, inzwischen als anerkannter Flüchtling, in Balingen.