× Erweitern Mummenschanz

Das legendäre Schweizer Figurentheater mit neuem Programm in Stuttgart

Seit über vier Jahrzehnten begeistert MUMMENSCHANZ mit seiner wortlos poetischen Kunst. Vom Broadway aus eroberte das legendäre Ensemble die ganze Welt. Seitdem prägen die „Meister der Fantasie“ die Theaterwelt und sindzum Inbegriff des zeitgenössischen Figurentheaters geworden. Nun kommt MUMMENSCHANZ mit der neuen Bühnenshow you & me ins Theaterhaus Stuttgart und wird dem Publikum ein im besten Sinne kindliches Vergnügen bescheren: lustig, melancholisch, witzig, romantisch, verblüffend, dramatisch und spannend zugleich. Denn durch sein einzigartiges Theater der Mimik und Gestik hat MUMMENSCHANZ einen universellen Zündstoff der Fantasie geschaffen, eine Sprache, die jeder versteht und die jeden berührt. Sie werden staunen.Das neue Programm you & me:Wo immer MUMMENSCHANZ auftritt, treibt die Fantasie jedes Zuschauers herrlichste Blüten. Mit den einfachsten Mitteln amüsiert und berührt MUMMENSCHANZ und zieht das Publikum in seinen Bann. Die große Nähe, diedas Ensemble damit zwischen Spielern und Publikum schafft, ist einzigartig. Genau diese Intimität ist es, die das neue Programm you & me erweckt, mit Bildern und Figuren, die den Zuschauern lange in Erinnerung bleiben. Hierwerden einfache Gegenstände zu unverwechselbaren Persönlichkeiten und der menschliche Makel zum Anlass befreienden Gelächters.

Ein Programm, das Sie noch lange mit seiner wunderbaren Leichtigkeit beflügeln wird!