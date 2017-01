Mundart-Stammtisch mit Claudia Pohel

Am Mittwoch, den 22. Februar um 19 Uhr, findet der erste Mundart-Stammtisch in 2017 in der Brauereigaststätte Dinkelacker statt. Die erste Künstlerin in diesem Jahr ist Claudia Pohel, die vom Bodensee anreist. Mit im Gepäck: Texte und Kompositionen aus eigener Feder, so skurril und vielseitig wie das Leben selbst – passend zu den ureigenen Lebensgeschichten des baden-württembergischen Gemüts. Von Gitarre oder Harfe begleitet, hat sie immer ein lockeres Liedchen dazu auf den Lippen. Die Botschaft: Leben und leben lassen. Oder auf schwäbisch „Jedem Tierle sei Pläs(s)ierle“, wie der Titel von Pohels 5. Solo-CD lautet.