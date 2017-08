An diesem Abend werden Gerhard Brodbeck, Kurt Eisele und Günter Röttger von „Brock-Terzett“ als zweifellos „älteschte Boygroup em Ländle“ mit ihren unverwechselbaren Texten und Melodien für gesellige Stimmung sorgen. Mit ihren einzigartigen Interpretationen zählen die drei Ur-Schwaben längst zu den Originalen des schwäbischen Humors und sorgen seit bereits über einem halben Jahrhundert mit viel Herzblut für gute Stimmung unter allen Zuhörern und für Klänge, die im Kopf bleiben. In ironischer und nachdenklicher Weise, begleitet von Gitarre, Bass und Akkordeon, befassen sich ihre Lieder mit den alltäglichen Dingen des Schwaben. Sein Können durfte das Trio bereits in unzähligen Fernsehsendungen, wie dem „Musikantenstadl“ und vielen weiteren, zum Besten geben – für den kommenden Mundart-Stammtisch sind die Drei daher wahrhaft würdige Interpreten. Mit den leckeren Schwaben Bräu Bierspezialitäten und schwäbischen Köstlichkeiten sorgt die Brauereigaststätte Dinkelacker zudem wieder für das leibliche Wohl und verspricht damit einen rundum gelungenen Abend.

Anmeldung: Aus Platzgründen können nicht mehr als 60 Personen eingelassen werden. Daher ist eine Reservierung unter vorstand@mund-art.de erforderlich.